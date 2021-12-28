Real Madrid, Gravenbech'in peşinde!

İspanya La Liga devi Real Madrid, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Sky Sports'un haberine göre; başkent ekibinin Ajax forması giyen Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Haberde Real Madrid'in Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği yazıldı.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ajax formasıyla 25 resmi maça çıktı ve 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sky Sports'un haberine göre; başkent ekibinin Ajax forması giyen Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
Haberde Real Madrid'in Hollandalı futbolcunun menajeri Mino Raiola ile temasa geçtiği yazıldı.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ajax formasıyla 25 resmi maça çıktı ve 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.