Real Madrid'e zirve yarışında büyük darbe!

İspanya La Liga'da Real Madrid, Real Betis'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e zirve yarışında büyük darbe!
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01 Mart 2025 22:26
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, Real Betis deplasmanına konuk oldu. Benito Villamarin'deki maçı Real Madrid, 2-1'lik skorla kaybetti.

Real Madrid, 10. dakikada Brahim Diaz ile öne geçti. Real Betis, 34. dakikada Johnny ile 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.

Real Betis, 54. dakikada Isco'nun penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Betis'te Isco, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistlik performansla tamamladı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmanın 59. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Real Madrid, 54 puanda kaldı. Real Betis, 38 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Real Betis, Las Palmas'ı ağırlayacak.

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