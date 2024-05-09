Real Madrid'de sakatlık: Tchouameni

Real Madrid'e Bayern Münih'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından kötü haber geldi.



Madrid devi, Aurelien Tchouameni'nin kritik maçta sakatlandığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun sol ayağında stresten kaynaklı sakatlık tespit edildiği belirtildi.



Tchouameni'nin sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı ancak oyuncunun Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabileceği öne sürüldü.



Real Madrid, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





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