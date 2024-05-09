Real Madrid'de sakatlık: Tchouameni

Real Madrid, Aurelien Tchouameni'nin Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlandığını açıkladı. Yıldız futbolcu 3-4 hafta forma giyemeyecek.

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Real Madrid'de sakatlık: Tchouameni
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09 Mayıs 2024 15:39
Son güncelleme 09 Mayıs 2024 15:46
Real Madrid'e Bayern Münih'i eledikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından kötü haber geldi.

Madrid devi, Aurelien Tchouameni'nin kritik maçta sakatlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun sol ayağında stresten kaynaklı sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Tchouameni'nin sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı ancak oyuncunun Şampiyonlar Ligi finalini kaçırabileceği öne sürüldü.

Real Madrid, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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