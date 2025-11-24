24 Kasım
Real Madrid'de kriz: Xabi Alonso - Vinicius Junior!

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile tartışma yaşayan Vinicius Junior, sözleşme yenilemek istemediğini başkan Florentino Perez'e bildirdi.

calendar 24 Kasım 2025 18:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de kriz: Xabi Alonso - Vinicius Junior!
Real Madrid'de üst üste gelen beklenmedik sonuçların üstüne sözleşme krizi kapıda.

The Athletic, Vinicius Junior'un Real Madrid'e sözleşme yenilemek istemediğini bildirdiğini duyurdu. Habere göre Brezilyalı futbolcu, Xabi Alonso ile arasındaki sorun çözülmediği sürece yeni kontrat imzalamayacak.

Habere detaylarında yıldız oyuncunun, bu mesajı Ekim ayının sonunda başkan Florentino Perez ile yapılan bir toplantıda bizzat ilettiği kaydedildi. Yıldız isme yakın kaynaklar durumun ciddi olduğunu ve oyuncunun bu şartlarda uzun vadeli bir anlaşmaya sıcak bakmadığını belirtiyor.


Perez'in Vinicius'un takımda kalmasını istediği ve oyuncuyu ikna etmek için yeni adımlar atmayı planladığı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon eflatun-beyazlılarda 17 maçta forma giyen 25 yaşındaki dünya yıldızı, 5 gol-4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldızın sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

