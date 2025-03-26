Real Madrid'de Florentino Perez'den dev prim

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de, futbolculara yüklü bir prim ödendiği öğrenildi.



COPE'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen futbolculara 250'şer bin euro prim dağıttı.



Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbolculara yapıldığı aktarıldı.



Haberde Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı belirtildi.



Futbolcu başına yapılan 250 bin euroluk ödemenin, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olunması durumunda kazanılacak bonuslardan düşüp düşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.



HEDEF ŞAMPİYONLUK



Son şampiyon Real Madrid, bu sezon da La Liga'yı zirvede bitirmenin hesaplarını yapıyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Barcelona ve Atletico Madrid ile şampiyonluk mücadelesi veriyor. Real Madrid, La Liga'da milli maç arasına 60 puanla ikinci sırada girdi. Barcelona ise aynı puanda ve averajla lider durumda. Ancak Katalan devinin bir maçı eksik. Atletico Madrid ise 56 puanla 3. sırada yer alıyor.



Real Madrid, millî maç arasının ardından yeniden La Liga'ya dönüyor. Los Blancos, 29. hafta mücadelesinde cumartesi gecesi evinde saat 23.00'te Leganes'i konuk edecek.



DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALDELER



La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Los Blancos, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükseldi ve Arsenal ile eşleşti.







