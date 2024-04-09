Real Madrid'de Carlo Ancelotti tarihe geçti!

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200. maça çıkan ilk teknik direktör oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Carlo Ancelotti tarihe geçti!
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09 Nisan 2024 22:24
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, tarihe geçti. 

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde 200. maça çıkan ilk teknik direktör olmayı başardı. 

Ancelotti, ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni 4 kezle en fazla kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde 114 galibiyet alarak en fazla maç kazanan teknik direktör konumunda da yer alıyor. 

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