Real Betis'ten Beşiktaş için transfer açıklaması

Real Betis Başkanı Angel Haro, Beşiktaş ve William Carvalho ile ilgili soruya cevap verdi.

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Real Betis'ten Beşiktaş için transfer açıklaması
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16 Ocak 2024 16:59
Real Betis Başkanı Angel Haro, yeni transferleri Johnny Cardoso'nun imza töreninde Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

İspanyol kulübünün başkanı Angel Haro, "William Carvalho'nun Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru mu?" sorusu üzerine, "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru. Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz. Ardından bir karar veririz." cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Siyah-Beyazlılar, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayıp 6 aylık maaşını vermek istiyor ve sözleşmede satın alma opsiyonu talep ediyor. Betis ise kiralama bedelinde ısrarcı... Bu konunun da en yakın süre içinde finalize edilmesi bekleniyor.

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