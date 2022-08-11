Real Betis'te kadro sıkıntısı: 7 isim yok!

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, maaş bütçesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.



İspanyol basınında yer alan haberde, Endülüs ekibinin, La Liga yönetiminin belirlediği maaş bütçesine uymadığı belirtildi. Bu nedenle Real Betis'te Claudio Bravo, Dani Martin, Andres Guardado, Luis Felipe, Luiz Henrique, Joaquin ve Willian Jose'nin kadroya yazılamadığı aktarıldı.



Real Betis'in, ligin ilk haftasında Elche ile kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada bu 7 futbolcudan yoksun olacağı ifade edildi.





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