Real Betis sahasında 3 puanı tek golle aldı

İspanya La Liga karşılaşmasında Real Betis sahasında ağırladığı Granada'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Real Betis sahasında 3 puanı tek golle aldı
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14 Ocak 2024 01:00
Son güncelleme 14 Ocak 2024 01:02
La Liga 20. hafta karşılaşmasında Real Betis evinde konuk ettiği Granada'yı 1-0 mağlup etti.

Real Betis'e galibiyeti getiren golü 76. dakikada Isco kaydetti.

Real Betis bu galibiyetle puanını 31'e çıkartırken, Granada ise 11 puanda kaldı.

Real Betis bir sonraki karşılaşmasında sahasında Barcelona'yı ağırlarken, Granada da sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek.

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