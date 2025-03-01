Rayo Vallecano, Sevilla'ya ikinci yarı puan kaptırdı

İspanya La Liga'nın 26. hafta maçında Rayo Vallecano, sahasında Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rayo Vallecano, Sevilla'ya ikinci yarı puan kaptırdı
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01 Mart 2025 20:11
İspanya La Liga'nın 26. hafta maçında Rayo Vallecano, Sevilla'yı konuk etti.

Vallecas Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Rayo Vallecano'nun golünü dakika 55'te Andrei Ratiu kaydetti. Sevilla'ya beraberliği getiren golü ise 81'de Dodi Lukebakio attı.

Bu sonucun ardından Rayo Vallecano, puanını 36'ya yükseltti. Sevilla, puanını 33 yaptı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Rayo Vallecano, Real Madrid deplasmanına gidecek. Sevilla, Real Sociedad'a konuk olacak.
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