Raul: 'Bellingham, Real Madrid için doğmuş'

İspanya efsanelerinden Raul, Jude Bellingham'ın Real Madrid'de oynamak için doğdunu söyledi.



Real Madrid'de tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olan Raul, Jude Bellingham'a övgüler yağdırdı.



"REAL MADRİD'DE OYNAMAK İÇİN DOĞMUŞ"



İngiliz basınından Mirror'a konuşan Raul, "Jude Bellingham, son yıllarda beni en çok etkileyen oyunculardan biri. Tabii ki onun antrenmanını ve maçlarını izleme fırsatım oldu. Real Madrid'in başkanı Florentino'nun da söylediği gibi onun Real Madrid'de oynamak için doğduğuna inanıyorum." dedi.



"UZUN ZAMANDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"



Raul, Bellingham'a yıllardır gördüğü en iyi genç yetenek olduğunu söyleyerek, "Bu kadar kısa sürede Real Madrid'de taraftarla bağlantı kurmayı başardı. Ayrıca, genç olmasına rağmen bir olgunluğa sahip, kendini ifade etme ve herkesle bağlantı kurma becerisine sahip ve uzun zamandır bu niteliklere sahip bir oyuncu görmemiştim. Ona en iyi dileklerimi sunuyorum, çünkü daha yeni başlıyor. Henüz altı ya da yedi aydır Madrid'de. Ama bence Real Madrid taraftarları ondan hoşlanıyor ve rakipler ondan korkuyor, bu da iyiye işaret." ifadelerini kullandı.



"İNGİLTERE'YE ÇOK ŞEY KATACAK"



Raul, 20 yaşındaki yıldzın Real Madrid'e çok şey katacağını düşündüğünü söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı;



"Bellingham, İngiltere Milli Takımı'na çok şey katacak. Çünkü futbolcu olmak isteyen veya spor yapmak isteyen tüm çocuklara iyi bir örnek olacak. Çok çalışarak ve çok çaba harcayarak hayallerini gerçekleştiriyor."



REAL MADRID'İ SIRTLIYOR



Real Madrid'in yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadrosuna kattığı Jude Bellingham, performansıyla İspanyol devini sırtlıyor.



Real Madrid forması altında 29 maçta sahaya çıkan Jude Bellingham, bu karşılaşmalarda 28 kez skora doğrudan etki etti.



İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı.





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