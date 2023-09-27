Rashica: "Beşiktaş böyle oynamaz!"

Beşiktaşlı Milot Rashica, Adana Demirspor karşılaşması sonrası görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Rashica: 'Beşiktaş böyle oynamaz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2023 22:26
Son güncelleme 27 Eylül 2023 23:59
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a 4-1 yenildiği maçın ardından Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını vurgulayan Rashica "Bu oyun bizim oyunumuz değil. Adana'ya başka umutlarla gelmiştik. Beşiktaş'ın oyunu bu olamaz, böyle oynayamaz! Neyi yanlış yaptığımıza bakacağız ve bunu düşüneceğiz." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Rashica "Kendi oyunumuzu oynayamadık. Çok top kaybettik, ikili mücadeleleri kaybettik. Taraftarlardan özür dileriz. Daha fazla çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery