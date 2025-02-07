Toronto Raptors, Davion Mitchell'ı Miami Heat'e gönderirken karşılığında PJ Tucker, bir ikinci tur draft hakkı ve nakit aldı.



ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, bu takasla Heat, maaş sınırının ilk basamağının altına inecek. Ayrıca, Miami'nin bu takası, Jimmy Butler'ın Golden State Warriors'a takasını içeren çok takımlı bir anlaşmaya dahil edebileceği belirtiliyor.



Mitchell, bu sezon Raptors formasıyla 44 maçta 6.3 sayı, 1.9 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Geçtiğimiz yaz Sacramento Kings'ten Raptors'a katılan Mitchell, sezon sonunda sınırlı serbest oyuncu olacak.



Öte yandan PJ Tucker, kısa bir süre önce LA Clippers'tan Utah Jazz'e takas edilmiş, ardından bu hafta Butler takasının bir parçası olarak yeniden el değiştirmişti. Tucker, 2023-24 sezonundan bu yana herhangi bir maçta forma giymedi.



