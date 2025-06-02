NBA kulislerinde ses getiren bir gelişmeye göre, Toronto Raptors ile Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo arasında "karşılıklı ilgi" oluştu.Toronto Star muhabiri Doug Smith'in haberine göre, Raptors cephesi Antetokounmpo'yu kadrosuna katmak için hazırlıklara başlamış durumda.Bu iddia, Bucks'ın 2025–26 sezonunu yeniden yapılanma yılı olarak değerlendirmeyi düşündüğü dönemde gündeme geldi. The Stein Line yazarı Marc Stein, Milwaukee yönetiminin mevcut çekirdekte değişime gitmeye sıcak baktığını belirtmişti.Giannis'in Milwaukee ile olan sözleşmesi 2026–27 sezonunun sonuna kadar devam ediyor ve 2027–28 sezonu için bir oyuncu opsiyonuna sahip. Yıldız oyuncunun uzun vadeli geleceğiyle ilgili daha esnek düşündüğü aktarılıyor.Toronto ise üç sezon üst üste play-off dışında kalmasına rağmen, hem genç oyuncu havuzu hem de draft hakları açısından ligde en iyi donanıma sahip takımlardan biri. Gradey Dick, Ochai Agbaji, RJ Barrett, Ja'Kobe Walter ve Jonathan Mogbo gibi çok yönlü kanat oyuncuları ile Raptors, takımı dağıtmadan büyük bir takas yapabilecek nadir ekiplerden biri konumunda.Toronto'nun elinde tüm gelecek birinci tur seçimleri bulunuyor. Bu durum, Raptors Başkanı Masai Ujiri'ye çok yönlü ve iddialı bir takas yapma şansı tanıyor.Milwaukee Bucks ise son iki sezonda üst üste Indiana Pacers'a elenerek erken play-off vedaları yaşarken, bu sezonu 48 galibiyetle kapattı. Khris Middleton'ın sezon içinde Washington'a takas edilmesi, yeniden yapılandırma sinyallerinin ilk adımı olmuştu.Bu sezon 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları tutturan Antetokounmpo, %60.1 saha içi isabet oranıyla oynadı. Toronto'nun bu süreçte 30. yılını kutladığı göz önünde bulundurulursa, bir süper yıldız hamlesiyle 2019'daki şampiyonluk havasının yeniden yaratılması hedefleniyor olabilir.