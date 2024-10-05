Rajon Rondo, Bucks'ın misafir koçu oldu

Emekli NBA guardı Rajon Rondo'nun, Milwaukee Bucks'a misafir koç olarak katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Rajon Rondo, Bucks'ın misafir koçu oldu
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05 Ekim 2024 12:50
Emekli NBA guardı Rajon Rondo'nun, Milwaukee Bucks'a misafir koç olarak katıldığı bildirildi.

ESPN'den Baxter Holmes, Rondo'nun Bucks'ta misafir koç olarak antrenman kampında bulunduğunu ve 2024-25 sezonu boyunca bu rolü oynamaya devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Rondo, yeni göreviyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Koçlukta çok fazla faktör var. Sadece 'Koç olacağım' deyip her şeyin yoluna girmesini bekleyemezsiniz. Belirli kişiliklerin uyuşması gerekir ve fazlasıyla fedakarlık gerektirir.

Bazı şeyleri halen öğrenme sürecindeyim. Sabah toplantıları, maç filmi izleyerek geçirdiğiniz saatler, çok fazla iş var.

İnsanların koçluk yapmayıp doğrudan başantrenörlük işlerine geçtiğini görüyoruz. Birçok kişi doğrudan yardımcı antrenör olmaya da gidiyor. Yani belli bir yol yok. Ben yalnızca mümkün olduğunca fazla bilgi edinmenin peşindeyim."

Rondo, 2008'de Boston Celtics ve 2020'de Los Angeles Lakers ile şampiyonluk kazandığı ve birkaç kez All-Star seçilmesinin yanı sıra dört kez savunma beşlerine seçildiği 16 yıllık kariyerinin ardından, geçtiğimiz Nisan ayında resmen emekliye ayrılmıştı.

Rondo, Celtics'te geçirdiği sekiz yıl boyunca, şu anki Bucks başantrenörü olan Doc Rivers ile çalışmıştı.

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