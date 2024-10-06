Toronto Raptors koçu Darko Rajakovic, Raptors'ın bu sezon "sabit bir ilk beşi" olmayacağını söyledi.



Rajakovic, Raptors'ın sezona "sabit" bir ilk beşle başlamayacağını ve takımın "akışkan" olmasını beklediğini belirtti:



"Sanırım bu sezon, sabit bir beş ilk beşimiz yok. Takımın 15 oyuncusu da yetenekli ve harika oyuncular. Ve hepsi de alacakları süre için rekabet halinde. Bu sebeple bu yıl çok daha akışkan olacağımızı düşünüyorum. Bu yolda çok daha fazla deney yapacağım ve çocukların gelişimlerinin yanı sıra, oyunu nasıl etkileyebileceklerini de görmek için maçlarda kendilerine fırsatlar tanıyacağım."



Antrenman kampının ilk haftasında başlangıç kadrosu oyuncuları Scottie Barnes ve Immanuel Quickley bu noktaya kadar mevcut olmazken, deneyimli bench oyuncusu Bruce Brown'ın ise diz sakatlığı sebebiyle en az Kasım sonuna dek dışarıda kalması bekleniyor.



