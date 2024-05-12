Rafael Leao'dan geleceği için açıklama

Milan forması giyen Rafael Leao, geleceğiyle ilgili henüz kulüp yönetimiyle görüşmediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Rafael Leao'dan geleceği için açıklama
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12 Mayıs 2024 11:48
Milan forması giyen Rafael Leao, Cagliari maçının ardından geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, "Henüz kulüple bir araya gelmedik. Her şeyi masaya yatıracağız ama bence bunun zamanı değil. Yöneticilerle çok iyi ilişkilerim var." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Milan'da bu sezon 45 maçta süre bulan Rafael Leao, 14 gol attı ve 14 asist yaptı.

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