Rafa Silva'nın büyük skor orucu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, 29 Ağustos'tan bu yana oynadığı 7 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rafa Silva'nın büyük skor orucu
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07 Ekim 2024 10:59
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, skora etki açısından sezona harika bir giriş yapsa da 29 Ağustos'tan bu yana adını tabelaya yazdıramadı.

Sezona 5 maçta 4 gol 3 asistle başlayan Rafa Silva, ligde skora son katkısını 18 Ağustos'taki Antalyaspor maçında 1 golle, resmi maçlarda ise 29 Ağustos'ta Lugano'ya karşı 1 gol ve 1 asistle yaptı.

OYUN İÇİ ETKİNLİĞİ DÜŞMEDİ AMA...

Portekizli oyuncu, oyun içerisindeki etkinliğini ve takım içerisindeki liderlik rolünü yitirmese de adını bir türlü skora yazdıramadı. Beşiktaş, Rafa'nın skora etki edemediği 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, Avrupa Ligi'nde ise oynadığı 2 maçta yenildi.

MİLLİ ARADA DİNLENECEK

Milli ara sonrası 6 maça ilk 11'de başlayıp sadece iki maçta kenara gelen Rafa'nın, milli arada yorgunluğunu atlatıp skorer kimliğine dönmeyi hedeflediği öğrenildi.

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