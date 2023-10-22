Radomir Kokovic: 'Galibiyetten dolayı çok mutluyum'

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'u sahasında 3-0 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Radomir Kokovic, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ve 9 maçın 6'sını gol yemeden tamamladıklarını söyledi.



Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokovic, taraftarın enerjisi ve desteğiyle çok daha güçlü bir takım olduklarını belirtti.



Maça istedikleri gibi baskıyla başladıklarını vurgulayan Kokovic, gol attıktan sonra defansif olarak istediklerini yansıtamadıklarını aktardı.



Devre arasında sistem olarak bazı değişiklikler yapıp reaksiyon gösterdiklerini ve ofansif olarak daha iyi olduklarını ifade eden Kokovic, "Maçın sonuna doğru ofansif geçişlerden çok mutlu değilim. Daha fazla gol bulabilirdik. Bu bizim antrenmanlarda üzerine çalışmamız gereken bir konu. Sakat oyuncularımızın çoğu takıma döndüler. Bütün oyuncularımız sağlıklı diyebilirim. Genel olarak istediğimiz takıma kavuştuk. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. 9 maçın 6'sını gol yemeden tamamladık ve bu bizim devam ettirmek istediğimiz bir istikrar." diye konuştu.







