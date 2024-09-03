Rade Krunic, Kızılyıldız'a transfer oldu

Fenerbahçe , 30 yaşındaki Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'in Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a bonservisi ile birlikte transfer olduğunu açıkladı.

Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



FENERBAHÇE PERFORMANSI



Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Bosnalı orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.



MOURINHO NE DEMİŞTİ?



Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak." şeklinde konuşmuştu.









Kulüpten yapılan açıklamada,