Rachid Ghezzal dönüyor ama yer yok!

Siyah-Beyazlılar'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal sakatlığını atlattı fakat yokluğunda Jackson Muleka ön plana çıktı. Kongolu oyuncunun iyi performansı sonrasında Valerien Ismael'in, Ghezzal'ı, Ankaragücü karşısında yedek oturtması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Rachid Ghezzal dönüyor ama yer yok!
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02 Eylül 2022 11:35
Beşiktaş 'ın yıldızı Rachid Ghezzal, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kaldı.

30 yaşındaki sağ kanat, tamamen iyileşirken, forma giyebilecek duruma geldi. Fakat deneyimli oyuncunun yokluğunda gösterdiği performans ile göz dolduran Jackson Muleka da bir hayli formda.

Bu doğrultuda Cezayirli futbolcunun, Ankaragücü ile oynanacak maça kulübede başlaması bekleniyor. Ghezzal, bu sezon çıktığı 2 maçta 2 gol ve bir asistlik performans sergilemişti. 

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