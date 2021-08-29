Rachid Ghezzal: "Burası benim evim"

Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Rachid Ghezzal: 'Burası benim evim'
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29 Ağustos 2021 00:07
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçının ardından Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rachid Ghezzal "Çok zor bir maçtı. Kendine ait stili olan bir takım karşı oynadık. 10 kişi oynamak özellikle zordu. Kalemizi gole kapatmayı da sürdürüyor. Bu da çok önemliydi. Şimdi milli takım arası var. Dinlenmek için yeterince aramız olacak." dedi.

Beşiktaş'ta olması hakkında konuşan Ghezzal "Beşiktaş'a dönmek harika hissettiriyor. Evimizde oynamak da harikaydı. Bu tarz maçlar zordur. Neredeyse 45 dakika 10 kişi oynadık ama taraftarımızın desteğiyle kazandık." ifadelerini kullandı.

Rachid Ghezzal "Beşiktaş benim evim." diyerek sözlerini noktaladı.


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