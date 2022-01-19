Puchacz: 'Hayal kırıklığı oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da sol bek oyuncusu Puchacz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Skorun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Puchacz, "İlk maçıma çıkmaktan dolayı çok mutluyum. Sonuç tabi ki hayal kırıklığı oldu. Yediğimiz gol sonrası baskıyı arttırdık. Aslında iyi de oynadık. Maalesef futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor." dedi.





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