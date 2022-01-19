Puchacz: "Hayal kırıklığı oldu"

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Puchacz, Giresunspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Puchacz: 'Hayal kırıklığı oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2022 23:27
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da sol bek oyuncusu Puchacz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Skorun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Puchacz, "İlk maçıma çıkmaktan dolayı çok mutluyum. Sonuç tabi ki hayal kırıklığı oldu. Yediğimiz gol sonrası baskıyı arttırdık. Aslında iyi de oynadık. Maalesef futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.