PSV Eindhoven sezona üç puanla giriş yaptı!

Hollanda Eredivisie 1.hafta mücadelesinde PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Utrecht'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3'te yeni transfer Noa Lang ve 77'de Yorbe Vertessen kaydetti.
Utrecht'de Can Bozdoğan 90 dakika boyunca süre aldı.
PSV gelecek hafta Vitesse ile deplasmanda Utrecht ise sahasında Heerenven ile karşılaşacak.
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3'te yeni transfer Noa Lang ve 77'de Yorbe Vertessen kaydetti.
Utrecht'de Can Bozdoğan 90 dakika boyunca süre aldı.
PSV gelecek hafta Vitesse ile deplasmanda Utrecht ise sahasında Heerenven ile karşılaşacak.