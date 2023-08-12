PSV Eindhoven sezona üç puanla giriş yaptı!

Hollanda Eredivisie'de PSV Eindhoven kendi sahasında Utrecht'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSV Eindhoven sezona üç puanla giriş yaptı!
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12 Ağustos 2023 19:28
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 19:34
Hollanda Eredivisie 1.hafta mücadelesinde PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Utrecht'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı.
 
Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 45+3'te yeni transfer Noa Lang ve 77'de Yorbe Vertessen kaydetti.

Utrecht'de Can Bozdoğan 90 dakika boyunca süre aldı.

PSV gelecek hafta Vitesse ile deplasmanda Utrecht ise sahasında Heerenven ile karşılaşacak.
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