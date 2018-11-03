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PSV Eindhoven, 11'de 11 yaptı!

PSV Eindhoven, sahasında ağırladığı Vitesse'yi Luuk De Jong'un golüyle mağlup ederek serisini 11 maça çıkardı.

Kaynak: Sporx.com
PSV Eindhoven, 11'de 11 yaptı!
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03 Kasım 2018 22:36
Hollanda Eredivisie'nin 11. haftasında PSV Eindhoven ile Vitesse Arnhem karşı karşıya geldi. Philips Stadion'da oynanan ve Türk asıllı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği mücadeleyi kazanan 1-0'lık ev sahibi PSV Eindhoven oldu.

Vitesse Arnhem, 14. dakikada Danilho Doekhi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi aldı ancak PSV ilk yarıyı gol atamadan geçirdi. PSV'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Hirving Lozano'nun asistiyle Luuk de Jong oldu.

PSV bu galibiyet serisini 11 maça çıkardı ve ligde 11'de 11 yaparak en yakın rakibi Ajax ile arasındaki puan farkını 1 maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Vitesse ise 15 puanda kaldı.

PSV Eindhoven, hafta içerisinde Tottenham ile Londra'da karşılaştıktan sonra De Graafschap'a konuk olacak. Vitesse ise sahasında Utrecht'i ağırlayacak.

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