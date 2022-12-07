PSG, Marco Veratti ile uzatıyor!

İtalyan futbolcu Marco Veratti, Paris Saint Germain ile devam kararı aldı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marco Veratti, PSG ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.



30 yaşındaki İtalyan oyuncu ile 2026 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Şu ana kadar PSG ile 398 maça çıkan Veratti, bu formayı 37 kez daha giyerse, Fransız ekibinde 435 maçla en çok forma giyen Jean-Marc Pilorget'i yakalayacak.



İtalyan futbolcunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Veratti bugüne kadar PSG ile çıktığı 398 maçta 11 gol ve 61 asist yapma başarısı gösterdi.



Bununla birlikte sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Lionel Messi ve Presnel Kimpembe için de Paris devinin görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.





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