Fransa Ligue 1'deilekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 13. dakikasında Kurzawa ile öne geçen Paris Saint-Germain, 31. dakikada Mollet'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.İlk yarıda son sözü 45. dakikada Angel Di Maria söyledi ve Paris Saint-Germain, devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.PSG 73. dakikada Christopher Nkunku ile farkı 2'ye çıkardı. Hilton'un 78. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 4-1'e gelirken 79. dakikada Mbappe skoru belirleyen golü kaydetti.Paris Saint-Germain, Montpellier'i 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte PSG puanını 65'e çıkardı. Montpellier 38 puanda kaldı.