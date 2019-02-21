Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain ile Montpellier karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 13. dakikasında Kurzawa ile öne geçen Paris Saint-Germain, 31. dakikada Mollet'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.
İlk yarıda son sözü 45. dakikada Angel Di Maria söyledi ve Paris Saint-Germain, devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.
PSG 73. dakikada Christopher Nkunku ile farkı 2'ye çıkardı. Hilton'un 78. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 4-1'e gelirken 79. dakikada Mbappe skoru belirleyen golü kaydetti.
Paris Saint-Germain, Montpellier'i 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte PSG puanını 65'e çıkardı. Montpellier 38 puanda kaldı.
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Mücadelenin 13. dakikasında Kurzawa ile öne geçen Paris Saint-Germain, 31. dakikada Mollet'in golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.
İlk yarıda son sözü 45. dakikada Angel Di Maria söyledi ve Paris Saint-Germain, devreye 2-1'lik üstünlükle girdi.
PSG 73. dakikada Christopher Nkunku ile farkı 2'ye çıkardı. Hilton'un 78. dakikada kendi kalesine attığı golle skor 4-1'e gelirken 79. dakikada Mbappe skoru belirleyen golü kaydetti.
Paris Saint-Germain, Montpellier'i 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte PSG puanını 65'e çıkardı. Montpellier 38 puanda kaldı.
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