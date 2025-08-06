PSG'den Galatasaray'a Beraldo için iki şart!

Hazırlık maçlarında savunma hattında aksaklıklar yaşayan Galatasaray, defansını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar istediği ismi belirledi.
HEDEF BERALDO
Sarı-Kırmızılılar, Beraldo'yu renklerine bağlamayı hedefliyor. PSG forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak forma giyemediği Fransız ekibinden ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın son günlerdeki ısrarlı girişimleri, genç savunmacının aklını çelmiş durumda. Fransız gazetesi L'Equipe'e göre ayrılık ihtimali çok güçlü.
AYRILIĞA İKİ ŞART
PSG Yönetimi'nin bu ayrılığı onaylamak üzere iki çok önemli şartı var. Bunlardan biri, genç futbolcu gitmeden önce bir stoper transferi yapılması. İkincisi ise 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ödenmesi.
Ancak PSG'nin belirlediği bonservis bedeli, Galatasaray'ın stoper transferi için ayırdığı bütçenin çok üzerinde.
ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ
Kulübe yakın kaynaklar, Beraldo'nun zorunlu satın alma maddesiyle kiralanabileceğini belirtiyor.
PERFORMANSI
Geçen sezon toplamda 38 resmi karşılaşmada PSG formasını terleten Brezilyalı oyuncu, 1 gol sevinci yaşadı.
HEDEF BERALDO
Sarı-Kırmızılılar, Beraldo'yu renklerine bağlamayı hedefliyor. PSG forması giyen 21 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak forma giyemediği Fransız ekibinden ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın son günlerdeki ısrarlı girişimleri, genç savunmacının aklını çelmiş durumda. Fransız gazetesi L'Equipe'e göre ayrılık ihtimali çok güçlü.
AYRILIĞA İKİ ŞART
PSG Yönetimi'nin bu ayrılığı onaylamak üzere iki çok önemli şartı var. Bunlardan biri, genç futbolcu gitmeden önce bir stoper transferi yapılması. İkincisi ise 30 milyon Euro'luk bonservis bedelinin ödenmesi.
Ancak PSG'nin belirlediği bonservis bedeli, Galatasaray'ın stoper transferi için ayırdığı bütçenin çok üzerinde.
ZORUNLU SATIN ALMA FORMÜLÜ
Kulübe yakın kaynaklar, Beraldo'nun zorunlu satın alma maddesiyle kiralanabileceğini belirtiyor.
PERFORMANSI
Geçen sezon toplamda 38 resmi karşılaşmada PSG formasını terleten Brezilyalı oyuncu, 1 gol sevinci yaşadı.