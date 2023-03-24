Premier Lig yönetimi, Everton'ı disipline sevk etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, lig yönetimi tarafından bağımsız komisyona sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig yönetimi, Everton'ı disipline sevk etti
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24 Mart 2023 23:03
İngiltere Premier Lig yönetimi, Everton Kulübü'nü finansal kurallara uymadığı gerekçesiyle bağımsız komisyona sevk etti.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, Everton'ın, "Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları"na uymadığı iddiasıyla bağımsız bir komisyona sevk edildiği belirtildi.

İhlalin, kulübün geçen sezonki mali tablosu nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Burnley ve Leeds United, geçen sezon düşme hattındaki rakipleri Everton'ın son üç yılda 371,8 milyon sterlin zarar açıkladıktan sonra finansal kuralları çiğneyip çiğnemediğinin araştırılmasını talep etmişti. Premier Lig kuralları gereği, kulüplerin üç yılda en fazla 105 milyon sterlin zarar etmesine izin veriliyor. Kuralları ihlal eden kulüpler, para veya puan silme cezasına çarptırılabiliyor.

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