Premier Lig'den Fenerbahçe'ye 17'lik genç yıldız!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibinde forma giyen 17 yaşındaki yıldızı listesine aldı.
Sarı-Lacivertliler, sürpriz bir yıldız adayının peşine düştü. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull'de gözlemciler, Fulham B Takımı'nda forma giyen Joshua King'i bir süredir takipteydi. Ilıcalı'nın, genç yetenek için hazırlanan rapordan çok etkilendiği King'i Hull'e değil Fenerbahçe'ye kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Asbaşkan, sportif direktör Mario Branco'ya 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu izlemesi ve girişimlere başlaması talimatını verdi.
1 GOL 1 ASİST
Bunun üzerine Joshua King'i radarına alan Branco'nun bugün İngiltere U19 Takımı ile Bulgaristan U19 Takımı arasında oynanacak maçı yerinde izlemek için statta olacağı öğrenildi. Genç yıldız, geçtiğimiz ocak ayında Fulham ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 17 yaşında olmasına rağmen Fulham B Takımı'nda forma giyemeye başlayan King, geçen sezonun en iyi akademi oyuncusu seçildi. Genç futbolcu, 15 Ekim'de İngiltere U19 Takımı'nın Fransa'yı 4-2 yendiği mücadelede 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.
3 MAÇTA A TAKIM KADROSUNDA
Joshua King, geçtiğimiz çarşamba günü 1-0 kazanılan Litvanya mücadelesinde 71 dakika süre aldı. 17 yaşındaki oyuncunun bugün Bulgaristan maçına da 11'de başlaması bekleniyor. Genç yetenek bu sezon Fulham'ın B takımında çıktığı 7 resmi karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
King ayrıca Fulham Menajeri Marco Silva tarafından Premier Lig'de 3 karşılaşmanın kadrosuna alındı ancak oynama şansı bulamadı. Genç yıldız hem defansif hem de ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor.
Sarı-Lacivertliler, sürpriz bir yıldız adayının peşine düştü. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull'de gözlemciler, Fulham B Takımı'nda forma giyen Joshua King'i bir süredir takipteydi. Ilıcalı'nın, genç yetenek için hazırlanan rapordan çok etkilendiği King'i Hull'e değil Fenerbahçe'ye kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi. Asbaşkan, sportif direktör Mario Branco'ya 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu izlemesi ve girişimlere başlaması talimatını verdi.
1 GOL 1 ASİST
Bunun üzerine Joshua King'i radarına alan Branco'nun bugün İngiltere U19 Takımı ile Bulgaristan U19 Takımı arasında oynanacak maçı yerinde izlemek için statta olacağı öğrenildi. Genç yıldız, geçtiğimiz ocak ayında Fulham ile ilk profesyonel sözleşmesine imza attı. 17 yaşında olmasına rağmen Fulham B Takımı'nda forma giyemeye başlayan King, geçen sezonun en iyi akademi oyuncusu seçildi. Genç futbolcu, 15 Ekim'de İngiltere U19 Takımı'nın Fransa'yı 4-2 yendiği mücadelede 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.
3 MAÇTA A TAKIM KADROSUNDA
Joshua King, geçtiğimiz çarşamba günü 1-0 kazanılan Litvanya mücadelesinde 71 dakika süre aldı. 17 yaşındaki oyuncunun bugün Bulgaristan maçına da 11'de başlaması bekleniyor. Genç yetenek bu sezon Fulham'ın B takımında çıktığı 7 resmi karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
King ayrıca Fulham Menajeri Marco Silva tarafından Premier Lig'de 3 karşılaşmanın kadrosuna alındı ancak oynama şansı bulamadı. Genç yıldız hem defansif hem de ofansif orta saha olarak görev yapabiliyor.