Premier Lig'de 2 maça daha Kovid-19 engeli!

Premier Lig'de Liverpool-Leeds United ve Wolves-Watford arasında pazar günü yapılacak maçlar, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Premier Lig'de 2 maça daha Kovid-19 engeli!
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23 Aralık 2021 15:58
İngiltere Premier Lig'de 2 maç daha koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Liverpool kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bu pazar günü Anfield'da Leeds United ile olan maçın Premier Lig yetkilileri tarafından ertelendiğini duyuruldu. Açıklamada, Leeds United kadrosundaki artan pozitif COVID-19 vakalarının ardından karşılaşmanın planlanan tarihte oynanamayacağına karar verildi.

Liverpool'un Leeds United ile oynayacağı maç dışında Wolves ile Watford arasındaki maç da koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Her iki maçın da 26 Aralık Pazar günü oynanması planlanıyordu, ancak Leeds ve Watford'dan gelen talepler üzerine maçlar ertelenmiş oldu.


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