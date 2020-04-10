Prandelli: '2 ay içinde futbola hazır olabilecek miyiz?'

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Cesare Prandelli koronavirüs sebebiyle yakın zamanda futbol sezonunun yeniden açılacağına inanmadığını söyledi.
Il Mattino'ya konuşan deneyimli teknik adam verdiği röportajda herkesin futbol sezonunu sabırsızlıkla beklediğini ancak kısa sürede geri dönüşün kendisine mantıklı gelmediğini söyledi. Prandelli açıklamasında, "Belki birkaç ay içinde futbol yeniden başlayabilecek ancak sadece 2 ay içinde insanların futbola hazır olacağına ve korkularını bu kadar çabuk göz ardı edeceklerine emin miyiz?" ifadelerini kullandı.
Prandelli devam ettiği açıklamasında, "Olanlara inanmakta zorlanıyorum. İnsanları maç izlemek için tribünlere gitmek için kolay kolay hevesli olacağını sanmıyorum. Kamyonlarla tabutların taşındığı bir ortamı unutarak insanların bir tarlada koşan oyuncuları izlemek için tribünleri dolduracağının kolay olacağına inanmakta zorlanıyorum" sözlerini sarf etti.
Cesare Prandelli 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Il Mattino'ya konuşan deneyimli teknik adam verdiği röportajda herkesin futbol sezonunu sabırsızlıkla beklediğini ancak kısa sürede geri dönüşün kendisine mantıklı gelmediğini söyledi. Prandelli açıklamasında, "Belki birkaç ay içinde futbol yeniden başlayabilecek ancak sadece 2 ay içinde insanların futbola hazır olacağına ve korkularını bu kadar çabuk göz ardı edeceklerine emin miyiz?" ifadelerini kullandı.
Prandelli devam ettiği açıklamasında, "Olanlara inanmakta zorlanıyorum. İnsanları maç izlemek için tribünlere gitmek için kolay kolay hevesli olacağını sanmıyorum. Kamyonlarla tabutların taşındığı bir ortamı unutarak insanların bir tarlada koşan oyuncuları izlemek için tribünleri dolduracağının kolay olacağına inanmakta zorlanıyorum" sözlerini sarf etti.
Cesare Prandelli 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın