Porzingis, bu yaz Wizards'la yeni bir kontrat yapabilir

Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre, Washington Wizards forveti Kristaps Porzingis'in mevcut sözleşmesinden vazgeçerek, Wizards'la yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Porzingis, bu yaz Wizards'la yeni bir kontrat yapabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2023 16:01
Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre, Washington Wizards forveti Kristaps Porzingis'in mevcut sözleşmesinden vazgeçerek, Wizards'la yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Porzingis, dört ila beş yıllığı 134 ila 174 milyon dolar arasında değişen çok yıllı bir kontrat talep edebilir.

Porzingis'in takım arkadaşı Kyle Kuzma da bu yaz kontratından vazgeçip yeniden sözleşme imzalaması beklenen bir diğer Wizards oyuncusu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery