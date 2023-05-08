Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre, Washington Wizards forveti Kristaps Porzingis'in mevcut sözleşmesinden vazgeçerek, Wizards'la yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.



Porzingis, dört ila beş yıllığı 134 ila 174 milyon dolar arasında değişen çok yıllı bir kontrat talep edebilir.



Porzingis'in takım arkadaşı Kyle Kuzma da bu yaz kontratından vazgeçip yeniden sözleşme imzalaması beklenen bir diğer Wizards oyuncusu.





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