Portland Trail Blazers'ın, Miami Heat ile takas süreci belirsizliğini koruyan Damian Lillard'ı ilk 20-25 normal sezon maçında ekipte tutmaya hazırlandığı iddia edildi.



Lillard iki ay önce Miami'ye takas edilmeyi talep etmiş olsa da, iki takım karşılıklı olarak uzlaşılabilir bir anlaşmaya varamadığı için bu anlaşma henüz gerçekleşmemişti.



Lakin ESPN'den Adrian Wojnarowski, sezon ilerledikçe takımların Lillard'ı almakla daha fazla ilgilenebileceğini, bunun da potansiyel olarak daha uygun takas şartlarına yol açabileceğini öne sürdü:



"Bence Blazers'ın o vakit gelmeden önce takımlarla tekrar görüşme yapması beklenebilir, ancak organizasyonun ve Damian Lillard'ın antrenman kampına beraber başlama ihtimaline hazırlandıklarını düşünüyorum. Ve Blazers, sezonun ilk 20-25 maçında olup bitecekleri ve rakip takımların nasıl bir tutum sergileyeceklerini görmek için bekleyecek gibi gözüküyor.



Belki o zaman şu anda bu takasla ilgilenmeyen takımların fikri değişebilir ve daha fazla varlık vermeye istekli olabilirler. Bu da ekibe üç takımlı anlaşmalar yapma olanağı sağlar."



Blazers yıldızı Heat'e takas edilme konusundaki niyetini sürdürürken, Portland ekibi henüz yıldız oyuncusuyla bağlarını koparma konusunda önemli bir niyet göstermiş değil.



