Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., Denver Nuggets'tan eski takım arkadaşı Nikola Jokic'i tarihin en iyi basketbolcusu (GOAT) olarak gördüğünü açıkladı.HoopsHype'a konuşan Porter Jr., kendisine "GOAT kim?" sorusu yöneltildiğinde,ifadelerini kullandı.30 yaşındaki Sırp pivotun kariyerinde üç MVP ödülü (2021, 2022, 2024), bir Finaller MVP'si ve 2023'te Denver Nuggets ile kazanılan NBA şampiyonluğu bulunuyor.2015'te lige adım attığından bu yana Nuggets'ın motor gücü olan Jokic, beşi İlk Beş olmak üzere sekiz All-NBA seçimi ve yedi All-Star onuruna sahip. Kariyerinde 21.8 sayı, 10.9 ribaund ve 7.2 asist ortalaması yakalarken, %56 şut isabetiyle oynuyor.Geride kalan 2024–25 sezonunda ise 29.6 sayı, 12.7 ribaund ve 10.2 asist ortalamalarıyla sahaya damga vuran Jokic, hem skor hem oyun kurucu rolünde eşsiz bir performans sergiledi.Play-off'larda da istatistiksel olarak tarihi bir etki yaratan Jokic, 27.4 sayı, 12.3 ribaund ve 7.6 asistlik kariyer ortalamalarıyla Nuggets'ı 2023'te tarihindeki ilk şampiyonluğa taşımıştı.GOAT tartışmaları genellikle Michael Jordan ile LeBron James etrafında şekillense de, Porter Jr.'ın yorumu Jokic'in yükselen mirasına dikkat çekiyor. Uzun boyu, oyun görüşü, skor yeteneği ve dayanıklılığıyla Jokic, modern NBA'de benzersiz bir profil çiziyor.