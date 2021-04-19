Portekiz ve Fransa'dan tarihte bir ilk; 'hakem değişim programı'

Portekiz ve Fransa futbol federasyonları, iki ülke arasında hakem değişim programının resmen hayata geçirileceğini açıkladı.



Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İki ülke arasında hakem değişim programı teşvik edilecek. Bu değişim, her iki ülkedeki profesyonel ligleri kapsar ve sahadaki hakemlerle, VAR hakemlerini içerir. İki ülke yöneticileri, benzeri görülmemiş bu projeyi hakemlerin gelişimine faydalı bulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Portekiz Futbol Federasyonu Tahkim Konseyi Başkanı Jose Fontelas Gomes, "Amacımız hakemlerin eğitim, bilgi, teknoloji ve diğer boyutlarda gelişimine en iyi şekilde katkıda bulunmak. Bu anlamda uluslararası deneyimler açısından sağladığımız fırsat hakemlerimizin gelişmesi için çok önemli" dedi.



Fransa Hakem Komitesi Direktörü Pascal Garibian ise "Fransız Futbol Federasyonu birkaç yıldır profesyonel hakemleri performans açısından en iyi noktaya getirmek için önemli kaynaklarını seferber ediyor. Uluslararası yarışmalardaki performanslar başarıyı kanıtlamaktadır. Portekiz Federasyonu ile yapılan işbirliği, bir bütün olarak bu mükemmellik çabasını yansıtıyor." açıklamasını yaptı.



