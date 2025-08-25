Dallas Mavericks'in forveti PJ Washington'ın kontrat uzatması için kulüp yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.NBA muhabiri Marc Stein'in The Stein Line'da aktardığı bilgilere göre,Stein, Mavericks'in draft piyangosunda birinci sıradan Cooper Flagg'i seçmesiyle birlikte Washington'un artık otomatik ilk beş oyuncusu olmadığını, ancak lig genelinde güçlü bir değer kazandığını vurguladı.27 yaşına yeni giren Washington, üç yıllık 46,5 milyon dolarlık sözleşmesinin son senesinde bulunuyor. Yaşı ve üretkenliği, rotasyondaki değişikliklere rağmen uzun vadeli bir bağlılık için uygun bir aday olmasını sağlıyor.Dallas ile geçirdiği ilk tam sezonda 57 maçta 14.7 sayı, 7.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalayan Washington, %45.3 saha içi ve %38.1 üçlük isabetiyle kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi. Geçen sezonki playoff serüveninde ise 22 maçın tamamında ilk beş başlayarak 13.0 sayı ve 6.6 ribaund katkısı verdi. Güç forvet pozisyonundaki şut tehdidi, Dallas'ın başarılı play-off koşusunda kritik bir rol oynadı.2024 takas döneminde Charlotte'tan alınan Washington, Jason Kidd'in sisteminde hızlıca düzenli bir rol edindi. Lig genelinde rakip yöneticilerin de dikkatini çeken Washington için Stein, Dallas'ın uzatma imzalamaması halinde ciddi taliplerin ortaya çıkabileceğini belirtiyor.Washington, 2019'da 12. sıradan draft edildiği NBA kariyerinde 13.1 sayı, 5.9 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu. Birden fazla pozisyonu savunabilmesi ve sahayı genişletebilmesi, onu değerli kılan temel özellikler arasında.