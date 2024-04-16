Detroit Pistons'ın, basketbol operasyonları başkanlığına Milwaukee Bucks'ın genel menajeri Jon Horst'u almakla ilgilendiği iddia edildi.



2021'de Milwaukee Bucks'ın Jrue Holiday'le takasının ardından şampiyonluğu kazanmasıyla Yılın Yöneticisi ödülünü kazanmış olan Michigan doğumlu Horst, ilk NBA işini Pistons'ta yapmıştı.



Sezonu 14-68 dereceyle tamamlayan Pistons ekibi Pazartesi günü yaptığı duyuruda, takım sahibi Tom Gores'a rapor verecek bir basketbol operasyonları sorumlusu işe alacaklarını duyurmuştu.



Ekip, takımda geçirdiği dört yılda 74-244'lük bir seri yakalayan genel menajer Troy Weaver ve basketbol ekibinin görevlerine devam edeceğini de belirtmişti.



Geride bıraktığımız sezonda üst üste 28 mağlubiyetle NBA'de bu alanda rekor kırmış olan Pistons, son beş sezondur playofflara kalamıyor.





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