Pinto: "Trabzonspor, 3 puan için hakeme teşekkür etsin!"

Gaziantep FK'nın Portekizli teknik adamı Ricardo Sa Pinto, Trabzonspor maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pinto: 'Trabzonspor, 3 puan için hakeme teşekkür etsin!'
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13 Şubat 2021 18:40
Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından maçın hakemi Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

Mücadeleyi değerlendiren Portekizli teknik adam, "İlk yarıda defansif olarak iyiydik. Kontrataklarımız vardı. İkinci yarıda daha çok topa sahip olduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdik." dedi.

"TRABZONSPOR HAKEME TEŞEKKÜR ETSİN"

Zorbay Küçük'ün 2 penaltılarını vermediğini savunan Pinto, "Hakemin penaltıyı niye vermediğini anlamış değilim. Kenan gole giderken Marlon koluyla itti onu. Penaltı verilebilirdi orada. Oğuz'a yapılan müdahale de penaltı. Bu kararlar adil değil! Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir. 3 puanı onlara verdi. Bunu hak etmedik. Trabzonspor büyük takım, iyi oyuncuları var ama bu maçı hak etmedi." sözleriyle tepkisini gösterdi.

"HAKEM ADİL DEĞİLDİ, HAK ETMEDİK!"

Portekizli teknik adam, "Hakem adil değildi. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İkinci yarıdaki oyunlarından dolayı da en azından 1 puanı hak ediyorduk. Bu maçı kaybetmeyi hiç hak etmedik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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