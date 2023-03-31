Pınar Karşıyaka'ya Errick McCollum'dan kötü haber

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da ABD'li oyun kurucu Errick McCollum sakatlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka'ya Errick McCollum'dan kötü haber
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31 Mart 2023 16:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollum sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta takımdan uzak kalacak.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum'un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." İfadelerine yer verildi.

McCollumm'un tedavisinin 3 hafta sürebileceği öğrenildi.

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