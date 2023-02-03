Pınar Karşıyaka'nın konuğu Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışında üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, 4 Şubat Cumartesi günü sonuncu Beşiktaş Emlakjet'i iç sahadaki galibiyet serisini sürdürme hedefiyle ağırlayacak.



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Bilet fiyatları öğrenci 50, tam 100, VIP 350 ve 2000 TL olarak açıklanırken, bu maçı tribünde seyreden taraftarlar Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda pazar günü oynanacak Karşıyaka-Nermin Hanım Çiftliği Havran Belediyespor karşılaşmasını da ücretsiz izleyebilecek.



Ligde evindeki son 6 maçı kazanan Pınar Karşıyaka, 17 maçta 12 galibiyet alırken, Beşiktaş ise bu sezon yalnız 4 kez kazanabildi.

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