Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.



Metecan Birsen için yarın saat 19.12'de düzenlenecek imza töreninin kulübün resmi youtube kanalından yayınlanacağı bildirildi.



