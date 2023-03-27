Pınar Karşıyaka fırsat tepti

Ligde 15 maçta 13 galibiyet aldığı serinin ardından Türk Telekom önüne liderlik için farkı tek galibiyete indirme hedefiyle çıkan Pınar Karşıyaka, önemli sınavda çok kötü şut istatistikleriyle fren yaptı.



Baştan sona geride götürüp bir ara 23 sayı farkla yenik duruma düştüğü karşılaşmada hastalığı gerekçesiyle evde istirahat eden Kuzminskas'tan yararlanamayan Karşıyaka, 28'de 5'le yüzde 17'lik üçlük isabeti yakalayabildi. Yeşil-kırmızılılarda Kenan Sipahi 7'de 0, Angola ve Jaylon Brown 6'da 1 üçlük isabetiyle oynarken, takımın yıldızı McCollum ise tutuk kaldığı mücadelede 6 sayı üretebildi.



Ligde evinde daha önce 21 Ekim'de Tofaş 83-72 yenilen Kaf-Kaf'ın iç sahadaki 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. İzmir'de bu sezon 11 maçta 2'nci kez mağlup olan Karşıyaka'da rakibi tebrik eden Antrenör Ufuk Sarıca, "Bütün maçı önde götürdüler ve iyi oynadılar. Özellikle ilk yarı farkı açtılar. Bizim ilk periyoda baslangıcımız cok kötüydü, çok gergindik. Faul atışlarını ve hemen hemen bütün şutları kaçırdık. Savunmayı da yapamayınca ikinci periyodun ortasında ortaya yüksek bir fark çıktı. Kendi evimizde yüzde 17 ile üçlük attık. Sezonun belki de en kötü basketbolunu ilk yarıda oynadık. Uzun süredir kazanıyorduk, bu maçı da kazansak belki ilk 2'de kalmak için şansımız vardı. Bundan sonra ilk 4 sıra içindeki mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.









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