Pınar Karşıyaka, Avrupa'da seyircisiz

Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak Pınar Karşıyaka, mücadeleyi geçen sezon aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Avrupa'da seyircisiz
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01 Ekim 2022 15:21
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Ekim Salı günü Yunanistan temsilcisi AEK'yı ağırlayacak Pınar Karşıyaka, mücadeleyi geçen sezon aldığı ceza nedeniyle seyircisiz oynayacak.

FIBA, Karşıyaka'ya Avrupa'da geçen sezon aynı organizasyondaki Play-In etabında 18 Ocak'ta Tenerife'yle oynanan son iç saha karşılaşmasında yaşanan tribün olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası kesti. Yeşil-kırmızılıların itirazları kararı değiştirmedi. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl iç sahadaki ilk iki sınavında AEK ve 25 Ekim'deki Reggio Emilia maçlarını boş tribünler önünde oynayıp taraftar desteğinden mahrum olacak. Kaf-Kaf'a Tenerife maçında saha kenarındaki bir taraftarın rakip oyuncuyu itmesi nedeniyle ceza kesildiği öğrenildi.

 

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