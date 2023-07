Piatek: 'Galatasaray ve Trabzonspor ile görüştüm ama tercihim Başakşehir oldu'

Başakşehir'in yeni golcüsü Krzysztof Piatek, AA'ya önemli açıklamalarda bulundu. Polonyalı yıldız, turuncu-lacivertli ekibe transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.



İtalya ve Almanya'da Milan, Fiorentina ve Hertha Berlin gibi takımlarda forma giyen Piatek, Başakşehir'de yeniden çıkış yakalamak istediğini belirterek, "Başakşehir'le görüşmeye 3 hafta önce başladım. İtalya, Almanya ve Türkiye'den başka teklifler de aldım ama beni en güçlü şekilde isteyen Başakşehir oldu. Geçen hafta İstanbul'a geldim. Tesisleri ve stadyumu bana gösterdiler, gerçekten etkilendim. Buradaki organizasyonun çok iyi olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı.



Piatek, "Bonservisi elinde olan bir futbolcuydun. Başakşehir'le anlaşmadan önce Türkiye'den başka teklifler de aldın mı?" sorusuna, "Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor ile görüştüm ama tercihim Başakşehir oldu." yanıtını verdi.



''BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞU ZORLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM''



Polonyalı milli futbolcu, RAMS Başakşehir'in gelecek sezonki hedefleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa'dan gördüğümüz kadarıyla Türkiye'ye gerçekten büyük oyuncular geliyor. Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun önemli yıldızlara sahipler. Ama ben Başakşehir'in her zaman olduğu gibi şampiyonluğu zorlayacağını düşünüyorum. Çünkü her sezon şampiyonluk yarışının içerisinde olan bir takım. Bu sene de aynı şekilde devam edecektir."



''HERTHA'DA İKİ SENE BOYUNCA ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ YAŞADIM''



Kariyerindeki son üç yılda inişli-çıkışlı dönemler yaşadığını dile getiren Krzysztof Piatek, "İtalya'ya döndüğüm zaman çok sıkıntılı bir süreç geçirdim. Hertha'dan bu sırada bir teklif geldi ve Hertha Berlin'e transfer oldum. Beni gerçekten çok istemişlerdi. Transfer olduğumda teknik direktör Jürgen Klinsmman oradaydı. Hertha'da iki sene boyunca çok sıkıntılı bir süreç yaşadım. Bu süreçlerden sonra performansımı tam olarak göstermem kolay olmadı. Daha sonra bileğimden bir sakatlığım oldu ve bu benim 5 ay futboldan uzak kalmama sebep oldu. Daha sonra İtalya'ya kiralık olarak kısa bir süre döndüm. Şimdi ihtiyacım olan şeyin istikrar olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'de ihtiyacım olan istikrarı yakalayacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.



Piatek, Herhta Berlin'de yaşadığı sıkıntılı süreç hakkında ise "Dürüst olmak gerekirse sıkıntını sebebini tam olarak ben de bilmiyorum. Klinsmann beni aradı ve Hertha Berlin'e gelmeme sebep olan kişi oydu. Üç hafta sonra Klinsmann ayrıldı ve sonrasında kulüpte büyük sıkıntılar başladı. Gerçekten karışık bir durum vardı ve Hertha'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.



''POLONYA MİLLİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYORUM''



RAMS Başakşehir'in yeni golcüsü, Süper Lig'de göstereceği performansla yeniden Polonya Milli Takımına dönmek istediğini açıklayarak şöyle konuştu:



"Polonya Milli Takımı gerçekten çok iyi santrforlara sahip. Büyük kulüplerde oynayan santrforlarımız var. Ben milli takımda oynadığım her zaman iyi işler yaptım. Ülkemin, Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmasına yardımcı oldum. Tekrar düzenli bir şekilde oynayıp Polonya Milli Takımına dönmek istiyorum. Bunun için Başakşehir'e geldim."