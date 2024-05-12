Manchester City'nin önemli isimlerinden Phil Foden, bu sezon yakaladığı istatistiklerle dikkat çekiyor.



İngiliz yıldız, bu sezon Manchester City'de 50 maçta 25 kez gol sevinci yaşadı. Foden, 25 golünün yanı sıra 11 asist yaptı.



Yıldız futbolcu, bu istatistikleriyle kariyerindeki en skorer sezonuna ulaştı.



Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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