Petkimspor, Tofaş karşısında çıkış arayacak

Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçın 5'ini kaybeden Aliağa Petkimspor, 22 Mart'ta evinde Tofaş'ı konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor, Tofaş karşısında çıkış arayacak
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21 Mart 2025 16:12

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Aliağa Petkimspor 22 Mart Cumartesi günü Tofaş'la evinde karşılaşacak.

Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Bu yıl ilk kez Avrupa'da mücadele eden ve hafta içinde oynanacak son grup maçları öncesinde Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda çeyrek final şansını sürdüren Petkimspor ligde ise oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kaybetti.

Alt sıralara yaklaşan Petkim ligde 21 haftada 8 galibiyet elde etti. Bursa temsilcisi Tofaş 15 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.

Aliağa ekibi bu mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde 25 Mart Salı günü Pallacanestro Reggiana deplasmanında son kozunu oynayacak.

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