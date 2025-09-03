Petkimspor'da yeni takviye: Utomi

Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminde kadrosuna kattığı yabancılardan Sean McDermott'la yollarını antrenmana çıkmadan ayıran Aliağa Petkimspor yerine yeni takviye yaptı.
Aliağa ekibi 28 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet Daniel Utomi ile sözleşme imzaladı.
Utomi, geçen sezon VTB Ligi ekiplerinden PBC Astana formasıyla 14.5 sayı, 3.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
