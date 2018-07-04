  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Pepe'den açıklama: ''Gitmiyorum''

Çin'den talipleri olan Pepe, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini açıkladı.

Kaynak: Sabah
Pepe'den açıklama: ''Gitmiyorum''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 05:58
Çin ekiplerinin ısrarla istediği bir başka Beşiktaşlı oyuncu olan Pepe, gelen teklifleri geri çevirdi.

Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ülkesinde tatil yapan tecrübeli futbolcunun, "Beşiktaş'ta mutluyum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

Oyuncunun bu tutumu sonrası, siyah-beyazlı yöneticiler, gelen teklifleri askıya aldı. Kulübe yakın çevrelerde ise daha cazip bir teklif olması halinde, Pepe transferinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için