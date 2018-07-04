Pepe'den açıklama: ''Gitmiyorum''

Çin ekiplerinin ısrarla istediği bir başkaoyuncu olan, gelen teklifleri geri çevirdi.Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından ülkesinde tatil yapan tecrübeli futbolcunun, "Beşiktaş'ta mutluyum. Bir yere gitmeyi düşünmüyorum" dediği öğrenildi.Oyuncunun bu tutumu sonrası, siyah-beyazlı yöneticiler, gelen teklifleri askıya aldı. Kulübe yakın çevrelerde ise daha cazip bir teklif olması halinde, Pepe transferinin yeniden gündeme gelebileceği konuşuluyor.