Pep Guardiola'nın büyük hedefi Musiala!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola'nın büyük hedefi Musiala!
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18 Nisan 2024 18:31
Son güncelleme 18 Nisan 2024 18:33
Premier Lig ekibi Manchester City, Bundesliga'da bu sezon bekleneni veremeyen Bayern Münih'in Alman yıldız Jamal Musiala'ya göz dikti.

The Guardian'ın haberine göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Jamal Musiala'yı kadrosunda görmeyi bir numaralı hedef olarak belirledi.

BÜYÜK HAMLE YAPACAK

Bu doğrultuda İngiliz devinin 21 yaşındaki on numara için sezon sonunda büyük bir hamle yapmayı planladığı belirtildi.

BAYERN SATIŞA SOĞUK BAKIYOR

Haberde, Bayern Münih'in genç yıldızını kaybetmek istemediği ve sözleşmesi iki sezon daha devam eden oyuncusu için yüksek bonservis isteyeceği, böylece transferin gerçekleşmesinin önüne geçeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih ile bu sezon 36 maça çıkan Musiala, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 110 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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