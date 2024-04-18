Pep Guardiola'nın büyük hedefi Musiala!

Premier Lig ekibi Manchester City, Bundesliga'da bu sezon bekleneni veremeyen Bayern Münih'in Alman yıldız Jamal Musiala'ya göz dikti.



The Guardian'ın haberine göre; Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Jamal Musiala'yı kadrosunda görmeyi bir numaralı hedef olarak belirledi.



BÜYÜK HAMLE YAPACAK



Bu doğrultuda İngiliz devinin 21 yaşındaki on numara için sezon sonunda büyük bir hamle yapmayı planladığı belirtildi.



BAYERN SATIŞA SOĞUK BAKIYOR



Haberde, Bayern Münih'in genç yıldızını kaybetmek istemediği ve sözleşmesi iki sezon daha devam eden oyuncusu için yüksek bonservis isteyeceği, böylece transferin gerçekleşmesinin önüne geçeceği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih ile bu sezon 36 maça çıkan Musiala, 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 110 milyon Euro olarak gösteriliyor.





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